У российских бизнес-туристов резко упал спрос на поездки в Киев

Интерес российских бизнес-туристов к железнодорожным поездкам в Киев резко упал в первой половине 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 31 июля.

С января по июнь деловые путешественники забронировали на 49 процентов меньше билетов в украинскую столицу, чем за аналогичный период 2016-го. Самым популярным заграничным железнодорожным направлением у бизнес-туристов в текущем году стал Хельсинки. В тройку лидеров также вошли Париж и Минск.

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При этом спрос на поездки в финскую столицу увеличился за первое полугодие 2017-го на 18 процентов. Количество забронированных билетов в Минск упало на четверть.

Что касается деловых путешествий по России, то здесь в топ-3 попали Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Интерес к поездкам в Нижний Новгород вырос на 32 процента. Количество билетов, забронированных в Москву и Петербург, осталось примерно на уровне показателей первых шести месяцев 2016 года.

В целом бизнес-туристы в январе-июне 2017-го купили на 5 процентов больше билетов по России, чем год назад. Спрос на заграничные направления увеличился на 13 процентов.

Самым дорогим путешествием на поезде среди всех совершенных бизнес-туристами в январе-июне текущего года стала поездка из Москвы в Ниццу. Пассажир заплатил за билет 79 тысяч рублей в один конец.

Ранее в июле сервис OneTwoTrip сообщал, что Киев оказался в тройке наиболее востребованных у россиян направлений для короткого отдыха на два-три дня.

