Свердловский избирком насчитал 124 кандидата с судимостью

На выборах в Свердловской области выдвинулись 124 кандидата с судимостью, сообщил председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 31 июля.

«Мы неоднократно говорили в предыдущих кампаниях и делали акцент на недопуске людей с криминальным прошлым. Но, вместе с тем, люди с погашенной, снятой судимостью имеют право участвовать в выборах», — сказал глава избиркома.

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Он уточнил, в данном случае речь идет о «банальных каких-то ДТП и даже до разбоя». При этом, по словам Чайникова непосредственно в избирательные бюллетени будут включены гораздо меньше претендентов. «Есть уже отказы за сокрытие судимости. А там, где указали сами — позже вспомнили (про свою судимость), то политические партии предлагают им все-таки сняться», — пояснил он.

21 июля избирательная комиссия Свердловской области отказала бывшей воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети, в приеме документов на регистрацию кандидатом на пост главы региона.

В конце мая секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов предупреждал, что представители криминального мира ищут способы принять участие в региональных выборах.

10 сентября в единый день голосования жители Свердловской области выберут губернатора и представителей в органы местного самоуправления.

По действующему законодательству, участвовать в выборах запрещено в течение 10 лет после погашения судимости за тяжкие преступления и 15 лет — за особо тяжкие преступления.