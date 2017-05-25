Единороссы предупредили о рвущихся к власти темных личностях из 90-х

Представители криминального мира ищут способы принять участие в региональных сентябрьских выборах, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Его слова приводятся на сайте партии в четверг, 25 мая.

«К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, которые в 1990-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж», — сказал он. О каких именно субъектах РФ идет речь, не уточняется.

Представитель руководства единороссов подчеркнул, что это недопустимо.

Неверов также напомнил, что к участию в праймериз «Единой России» (предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в выборах — прим. «Ленты.ру») не допускаются люди, когда-либо имевшие судимость, даже если она уже снята или погашена.

По данным Центризбиркома России, на выборах в Госдуму седьмого созыва по федеральным спискам баллотировались 55 кандидатов с судимостями.

По действующему законодательству, участвовать в выборах запрещено в течение 10 лет после погашения судимости за тяжкие преступления и 15 лет — за особо тяжкие преступления.