Новым премьер-министром Пакистана назначен бывший министр нефти

Национальная Ассамблея Пакистана большинством голосов поддержала назначение бывшего министра нефти и природных ресурсов Шахида Хакана Аббаси новым премьер-министром страны. Об этом во вторник, 1 августа, заявил спикер нижней палаты парламента Сардар Айаз Садик, передает Reuters.

За его кандидатуру проголосовал 221 депутат. Правящая партия Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ) контролирует 188 из 342 мест. За Аббаси проголосовали союзники ПМЛ.

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Отмечается, что оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата.

Аббаси в этой должности, как ожидается, пробудет полтора месяца, чтобы Шехбаз Шариф, брат бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, сумел избраться в Национальную Ассамблею и получить право возглавить правительство.

Предварительное решение по передачи власти было принято еще в пятницу, 28 июля, на встрече руководства ПМЛ, где лидер партии Наваз Шариф заявил, что хотел бы видеть преемником своего младшего брата.

Нынешний премьер известен своей близостью к семье Шариф. При этом он сам находится под следствием по подозрению в коррупции.

28 июля Наваз Шариф ушел в отставку с поста премьер-министра по решению Верховного суда страны. Политика отстранили от власти по итогам расследования скандала с «панамским досье» и приняли решение начать против него уголовное дело.

Суд также зарегистрировал дела о коррупции не только против Шарифа, но и в отношении членов его семьи. В их числе дочь главы правительства Марьям Шариф и двое его сыновей.

В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей широко используют офшорные схемы для ухода от налогов.

