Корреспондента «Новой газеты» задержали в центре Москвы

В центре Москвы задержали журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматов, пишущего под псевдонимом Али Феруз. Об этом сообщает «Медиазона».

По данным издания, это произошло около 14:00 неподалеку от редакции газеты в районе Чистых Прудов. Полицейские остановили его для проверки документов, но при себе у журналиста была только пресс-карта. Нурматова доставили в ОВД «Басманное» для установления личности.

Как отмечает «Новая газета», задержанный — гражданин Узбекистана. На родине его пытались завербовать местные спецслужбы в качестве осведомителя, но он бежал из страны. Весной 2017 года его задержала московская полиция и хотела экстрадировать. Журналист запросил временное убежище в России, но в начале июня 2017 года российские власти отказали ему в этом, а также заблокировали его выезд в неназванную европейскую страну, где его готовы были принять в качестве беженца.

20 марта 2017 года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов написал письмо Владимиру Путину о ситуации Феруза. После этого МВД пообещало легализовать Феруза в России, но до сих пор это не произошло.