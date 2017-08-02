Суд постановил выдворить из России корреспондента «Новой газеты»

Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента «Новой газеты» гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, пишущего под псевдонимом Али Феруз. Об этом в среду, 2 августа, сообщает ТАСС.

Судья Артур Карпов признал его виновным по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)», и, помимо выдворения, назначил административный штраф в пять тысяч рублей. До вступления постановления в законную силу Нурматов будет содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Нурматов был задержан во вторник, 1 августа, рядом с редакцией. Полицейские остановили его для проверки документов, но при себе у журналиста была только пресс-карта. Нурматова доставили в ОВД «Басманное» для установления личности.

Весной 2017 года журналист также был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд. Впоследствии Нурматов запросил временное убежище в России, но в начале июня 2017 года ему было отказано, также власти заблокировали его выезд в неназванную европейскую страну, где его готовы были принять в качестве беженца.