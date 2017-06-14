Путин заявил о независимости российских СМИ от властей

Российские власти не контролируют средства массовой информации и не мешают им освещать деятельность оппозиции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, вторая часть которого вышла в эфир в среду по московскому времени на телеканале Showtime. Его слова приводит «Интерфакс».

«У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто», — сказал глава государства.

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Он отметил, что проблема оппозиции страны не в СМИ, а в отсутствии политических программ, которые были бы «более выигрышные с точки зрения интересов избирателей».

В ответ на реплику Оливера Стоуна о том, что Россия является авторитарным государством, Путин напомнил о событиях, произошедших в стране за последние сто лет. В частности, он подчеркнул, что до революции 1917 года страна развивалась как монархия.

«Только в начале 1990-х произошли события, которые положили начало новому этапу развития России, — отметил глава государства. — Невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии».

В декабре в ходе ежегодного послания Федеральному собранию Путин заявил, что западные страны постоянно обвиняют Россию в введении цензуры, однако при этом «сами упражняются в этом направлении». Он подчеркивал, что Москва выступает против любых попыток ограничить свободу слова.