Путин пообещал адекватный ответ России на действия НАТО

Владимир Путин заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса, затратив при этом меньшие средства не в ущерб эффективности. Об этом он заявил в фильме «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна, который был показан на канале Showtime, передает РИА Новости.

«Для России здесь две угрозы. Первая — это размещение противоракет НАТО в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах. Вторая угроза заключается в том, что антиракетные пусковые установки за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет», — сказал Путин, добавив, что в настоящее время Россия практически окружена ПРО.

Материалы по теме Противоракетные игры Чем США хотят отражать ракетную угрозу

«На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле.Мы тогда будем вынуждены развивать наши ударные ракетные системы, способные преодолевать любые системы противоракетной обороны Техника может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь», — заявил российский лидер.

Путин также добавил, что выход США из договора по ПРО и строительство новой системы ПРО является стратегической ошибкой Вашингтона, но диалог на этот счет должен быть продолжен.

Ранее Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире. Также он заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. По его словам, это является «одним из принципов нашей работы».

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.