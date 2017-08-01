В Норвежском море отработали поиск затонувших кораблей на километровой глубине

На Северном флоте в ходе учений поисково-спасательных сил впервые отработано погружение спасательного аппарата АС-34 на глубину 1000 метров. Об этом, как передает ТАСС, рассказал представитель флота Вадим Серга.

АС-34 работал во взаимодействии со спасательным судном-носителем «Георгий Титов». Учения проходили в глубоководных районах Норвежского моря. Программа предусматривала тренировки по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, а также поиску условно затонувшего объекта на дне.

«Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров», — отметил Серга.

Ранее, в середине июля 2017 года, АС-34 проводил учения по спасению подводников с объекта, имитирующего затонувшую на 50-метровой глубине подлодку. Отрабатывалась маневрирование возле объекта и посадка на комингс-площадку (конструкцию на корпусе субмарины, предназначенную для стыковки с аварийно-спасательным аппаратом).

АС-34 относится к глубоководным спасательным аппаратам проекта 1855 «Приз». Четыре таких аппарата (по одному на каждый флот) были введены в строй в 1986-1989 годах, они способны погружаться на глубину до 1000 метров. Экипаж 3-4 человека, может принимать на борт до 20 спасенных.

АС-34 использовался в августе 2000 года во время поисково-спасательных работ в районе, где затонула подлодка К-141 «Курск», однако после целого ряда попыток не сумел пристыковаться к комингс-площадке атомохода. По официальным данным это произошло из-за деформаций корпуса лодки, повреждений аппарата при ударах о близко расположенный стабилизатор субмарины и сильных придонных течений.