Медведи в Хабаровском крае съели тонну выпавшей из грузовика рыбы

В Хабаровском крае медведи съели около тонны рыбы, выпавшей на дорогу из проезжавшего автомобиля, сообщает «Интерфакс».

«Грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза — не больше тонны — высыпалась на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели», — пояснил начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Николаевского района Александр Шалыгин.

Как уточняет портал «Губерния Онлайн», инцидент произошел в воскресенье, 30 июля, на трассе Николаевск-на-Амуре — Маго. Отмечается, что свежевыловленная кета вывалилась из перевернувшегося КамАЗа, за рулем которого был пьяный водитель.

В соцсетях пользователи публикуют фотографии произошедшего.

В июле в селе Мильково Камчатского края полицейские застрелили медведя, забравшегося на территорию районной больницы. Животное попытались выгнать в лес, однако оно не уходило и вело себя агрессивно. Отмечается, что никто из людей не пострадал.