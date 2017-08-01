Фанаты Бэкхема обозлились на него за регулярные спойлеры «Игры престолов»

Британские поклонники бывшего футболиста Дэвида Бэкхема осудили своего кумира за то, что он регулярно публикует в Instagram спойлеры нового сезона фэнтези-сериала «Игра престолов». Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Evening Standard.

Бэкхем, который в настоящее время живет в США, имеет возможность посмотреть новые эпизоды в воскресенье, тогда как в Великобритании их показывают по понедельникам. Спортсмен взял в привычку регулярно отчитываться о просмотрах в социальной сети, и некоторые британцы решили, что он намеренно публикует спойлеры.

«Я любила Дэвида Бэкхема, пока он не начал снимать с телевизора сцены из "Игры престолов" и публиковать их в Instagram», — написала пользователь Энни Корбетт в Twitter.

«С Бэкхемом покончено. Постить спойлеры "Игры"... Ты на кого играешь, мужик?» — отреагировала пользователь Twitter Фей Линдсей.

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Подписчики Бэкхема в Instagarm угрожают отписаться от его аккаунта, если футболист не прекратит свою практику. Бэкхему также припомнили неудачи в его спортивной карьере.

«Он портит удовольствие от Игры престолов так же, как в 1998 году испортил Чемпионат мира», — цитирует издание комментарий в сети.

Во время игры британской сборной с командой Аргентины на Чемпионате мира по футболу 1998 года Бэкхем получил красную карточку и был удален с поля за то, что пнул ногой капитана сборной соперника Диего Симеоне. Это был один из самых сложных моментов в карьере футболиста.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.