Премьера нового сезона «Игры престолов» побила рекорд по количеству зрителей

Первую серию седьмого сезона сериала «Игра престолов» на кабельном телеканале HBO посмотрели 16,1 миллионов зрителей, что стало рекордным показателем для премьер телеканала. Об этом во вторник, 18 июля, пишет газета The New York Times.

Как отмечается, количество зрителей первой серии по сравнению с предыдущим сезоном выросло на 50 процентов. Кроме того, количество зрителей эпизода увеличится еще и за счет повторных трансляций, а также сервисов on-demand.

Среднее количество зрителей одной серии предыдущего сезона сериала составило 25,7 миллиона человек, пишет газета.

Материалы по теме Кто умрет в новой «Игре престолов»? Читатели «Ленты.ру» выбирают первую жертву седьмого сезона сериала

4 июля в мессенджере соцсети Facebook заработал чат-бот, который рассказывает пользователям о событиях шести сезонов «Игры престолов».

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.

