Роскомнадзор потребовал от 123 сайтов удалить «Игру престолов»

Роскомнадзор принимает меры по защите фэнтезийного сериала «Игра престолов» от распространения нелегальных копий. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор потребовал у владельцев порталов и хостинговых компаний удалить противоправный контент. Речь идет о 123 интернет-ресурсах, публикующих эпизоды «Игры престолов».

«В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи», — говорится в объявлении. В ведомстве подчеркнули, что к ним поступили 10 определений Мосгорсуда об обеспечении защиты прав «Игры престолов».

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4 июля в мессенджере соцсети Facebook заработал чат-бот, который рассказывает пользователям о событиях шести сезонов «Игры престолов».

В июне Роскомнадзор потребовал от 103 сайтов удалить пиратские копии документального фильма «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.