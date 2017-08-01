Программисты устроили парад сложных шуток

Посетители раздела «Юмор программистов» на Reddit устроили парад шуток, связанных с программированием. На это обратило внимание издание The Next Web.

В качестве основы один из юзеров под ником temraaz взял фразу «Хочешь услышать шутку?» и предположил, как бы на этот вопрос отреагировали разные программы и операционные системы.

К примеру, пользователей рассмешила шутка, высмеивающая долгую реакцию системы Windows на запросы пользователей.

Linux, в свою очередь, высмеяли за то, что большинство действий необходимо вводить вручную, и поэтому финал шутки юзер должен придумать сам. Каламбур о торрентах строится на том, что файлы передаются фрагментарно, а значит, и юмор придется собирать по кускам.

В начале июля в сети набрали популярность сюрреалистичные мемы, которые намеренно создавались несмешными и крайне нелогичными. По признаниям их создателей, изображения должны были заставлять зрителей испытать дискомфорт.