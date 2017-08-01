Таймырские полицейские собрали три грузовика мусора на берегу Енисея

На берегу Енисея полицейские из Таймырского линейного отдела МВД России провели акцию по сбору мусора, передает «Таймырский телеграф» во вторник, 1 августа.

К мероприятию также подключились работники Дудинского морского порта.

Всего на уборку берега вышли 12 человек. Они собрали три грузовика мусора и привлекли внимание местных жителей к проблеме загрязнения окружающей среды.

27 июня масштабный субботник провели у мемориала «Аэропорт "Надежда"» в Норильске. Инициативу проявили школьники. Вместе с ними убирали мусор и красили бордюры родители, учителя и директор учебного заведения.