Украина продала через электронные торги два российских танкера

Украина продала арестованные российские танкеры «Ниагара» и «Борислав». Об этом со ссылкой на данные системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) во вторник, 1 августа, сообщает издание «Экономическая правда».

Общая стоимость обоих лотов в итоге составила 10,1 миллиона гривен (более 23 миллионов рублей). Нефтевоз «Борислав» был выставлен с начальной стоимостью 1,444 миллиона гривен, а куплен за 5,113 миллиона. Химовоз «Ниагара» подорожал с 2,475 миллиона гривен до 5,012 миллиона.

Торги прошли 31 июля. Они продолжались 12 часов — с 9:00 до до 21:00.

Ранее оба судна принадлежали ООО «Волго-Донское судовое агентство» (Волгоград, Россия). У компании был судебный долг перед турецкой компанией CYE PETROL TIC LTD STI в размере 40,1 тысячи долларов. Хозяйственный суд Херсонской области постановил арестовать имущество и возложил исполнение решения на Государственную исполнительную службу (входит в систему органов Минюста Украины). После этого танкеры были выставлены на торги.

СЕТАМ занимается реализацией имущества, арестованного после 1 мая 2014 года. Торги регламентируются статьей 62 Закона Украины о совершенствовании процедуры реализации арестованного имущества.