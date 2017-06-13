«Нечто особенное» с 27-летней замминистра энергетики Украины выставили на торги

Украинские благотворительные организации выставили на аукцион возможность сходить в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности, 27-летней Наталией Бойко. Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов ProZorro.

«Наталья Бойко, львовянка и настоящая ценительница театрального искусства, приготовила нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет замечательных эмоций», — говорится в сообщении.

Проведение торгов намечено на 21 июня, стартовая цена лота — 100 гривен (218 рублей).

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Ранее во вторник стало известно, что на продажу выставлена возможность позавтракать с заместителем главы МВД Украины Анастасией Деевой. Разделить утреннюю трапезу с 25-летней чиновницей можно будет в любой из выбранных сторонами день в течение месяца после завершения аукциона, который состоится 29 июня.

Бойко была назначена заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции 22 февраля этого года. Ее предшественник Игорь Долгов был уволен с этой должности ранее в том же месяце, сообщала «Страна».

Деева заняла пост замминистра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции в ноябре 2016-го. Назначение сопровождалось скандалом из-за публикации в соцсетях ее откровенных фотографий.