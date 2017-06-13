Возможность позавтракать с молодой заместительницей Авакова продадут с аукциона

На Украине благотворительные организации выставили на продажу необычный лот — завтрак с заместителем главы министерства внутренних дел Анастасией Деевой. Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов ProZorro.

«Заместитель министра МВД по евроинтеграции присоединилась к благотворительным аукционам и приглашает на завтрак», — говорится в сообщении. Разделить утреннюю трапезу с Деевой можно будет в любой из выбранных сторонами день в течение месяца после завершения аукциона, который состоится 29 июня.

Отмечается, что все вырученные средства пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детской клиники Института нейрохирургии. Цена лота начинается со 100 гривен (218 рублей), в завтраке с подчиненной главы МВД Арсена Авакова сможет участвовать один приглашенный.

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17 февраля Деева рассказала о вызванных ее деятельностью положительных изменениях в МВД. «Коммуникация с министром Аваковым, с другими замами и руководителями подразделений, с рядовыми сотрудниками стала настолько простой, быстрой и эффективной, что многие вопросы наконец-то решаются», — отметила она.

В январе замглавы силового ведомства также сообщила о реформе противопожарной службы. «Проекты, от которых у меня появляются бабочки в животе, — это пожарные», — поделилась чиновница своими впечатлениями от работы.

В ноябре 2016-го 24-летняя Деева заняла пост заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции. Сразу после назначения в соцсетях распространили ее откровенные фотографии. Комментируя скандальные снимки, глава ведомства Арсен Аваков сказал, что девушка имеет право на частные фото, а сама Деева заявила, что не ожидала, что станет объектом травли.