Компания Pirelli обеспечит шинами дипломатов Италии

Компания Pirelli выпустила ограниченную линейку шин P Zero Colored Edition в цветах итальянского флага. Об этом сообщает Luxurylaunches. Шины декорированы зеленой, белой и красной полосами.

По словам представителей марки, эти шины будут установлены на итальянские дипломатические автомобили во Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Японии, Китае, России, США, ОАЭ и Саудовской Аравии. Первые цветные модели шин Pirelli показала во время международного автосалона, который прошел весной в Женеве.

Компания Pirelli создана в 1872 году. Первое производство шин Pirelli стартовало в 1901-м. Сейчас компания занимается полным циклом по изготовлению шин: от проектировки до производства и продажи. В ее структуру входят 22 завода в 13 странах мира (Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Германия, Великобритания, Италия, Мексика, Румыния, Россия, Турция, США и Венесуэла).

Среди недавних разработок компании — модель катера 1900, созданная совместно с итальянской верфью Tecnorib. Судно длиной 18,5 метра представляет собой риб — катер с жестким днищем и надувными бортами.