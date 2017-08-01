В Ярославской области завели дело из-за оставленного без лечения детдомовца

В Ярославской области сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту оставления без должного лечения (статья 125 УК РФ) больного гепатитом «С» воспитанника детдома. Об этом во вторник, 1 августа, сообщается на сайте регионального управления следственного ведомства.

«Ребенок направлен на лечение. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства детского дома, причастные к совершению преступления», — отмечено в заявлении.

По данным следствия, опасное для жизни ребенка заболевание диагностировали в июне 2016 года и по медицинским показаниям ему положено не реже одного раза в полугодие находится в стационаре. Администрация детдома игнорировала это требование более года, хотя для их воспитанников законом предусмотрена оплата необходимой медпомощи за счет бюджета.

29 июня сообщалось о возбуждении дела по аналогичной статье в Томске в отношении отца 11-месячного мальчика, оставившего его в запертой машине на стоянке торгового центра. Прохожие пытались разыскать владельца авто, а затем разбили стекло, чтобы вытащить оттуда ребенка, так как на улице была 30-градусная жара. В прокуратуре отметили правомерность их действий.