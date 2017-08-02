Четырехлетний мальчик погиб после падения в канализационную яму в Алтайском крае

В Алтайском крае четырехлетний мальчик погиб после падения в сливную канализационную яму. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

1 августа на территории одного из домовладений поселка Восточный Бийского района ребенок во время игры оступился и упал в яму. Выбраться самостоятельно он не смог. Позднее родственники обнаружили тело мальчика.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В октябре 2016 года от отравления газами в выгребной яме деревенского туалета погибли трое жителей Волгоградской области. Один из них потерял сознание, занимаясь очисткой септика. Двое других погибли, пытаясь его вытащить.