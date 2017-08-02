В США теленок «воссоздал» образ лидера Kiss

В городе Керрвилл (американский штат Техас) обнаружили теленка, чей окрас морды напоминает сценический образ фронтмена рок-группы Kiss Джина Симмонса. На сходство обратили внимание мировые СМИ, в частности «Би-би-си».

По информации издания, теленок по кличке Джини родился на одном из ранчо города 28 июля. Фотографию животного с высунутым языком опубликовали на странице туристического агентства Hill Country Visitor в Facebook. Компания занимается привлечением гостей в округ Техас Хилл.

Сотрудники фирмы отметили в публикации Симмонса, пошутив, что он стал отцом. Сам музыкант откликнулся на сообщение в соцсети, и согласился, что сходство есть. Запись набрала более 770 репостов.

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В июне стало известно, что Симмонс подал заявку на патент жеста «коза». Артист утверждает, что он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell.

Группа Kiss была образована в 1973 году. Помимо Симмонса, участниками команды являются Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер. Члены коллектива во время выступлений используют характерный макияж, их лица выкрашены белой краской, поверх которой нарисованы различные узоры.