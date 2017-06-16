Лидер Kiss решил запатентовать «козу»

Американский музыкант, фронтмен группы Kiss Джин Симмонс подал заявку на патент жеста «коза». Об этом сообщает CNN.
Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell.
Симмонс приложил к заявке видео с гастролей.
Отмечается, что этот жест за восемь лет до тура Kiss использовал Джон Леннон на обложке сингла Yellow Submarine / Eleanor Rigby коллектива The Beatles.
На американском жестовом языке, который появился в 1817 году, «коза» означает «я люблю тебя». «Коза» также была классическим жестом античных греческих и римских ораторов, эта распальцовка описана в античном учебнике ораторского искусства «Воспитание оратора» Фабия Марка Квинтилиана.
Согласно Википедии, конкретно «рокерская коза» используется как знак одобрения исполнителю.
Группа Kiss была образована в 1973 году. Помимо Симмонса, участниками команды являются Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер. Члены коллектива во время выступлений используют характерный макияж, их лица выкрашены белой краской, поверх которой нарисованы различные узоры.