«Боевой раскрас» украинской судьи ужаснул соцсети

В сети обратили внимание на вызывающий макияж на фотографиях судьи из Ровенской области Украины Аллы Бандуры.

Пользователи Twitter принялись активно обсуждать и смеяться над «боевым раскрасом» слуги закона. «Алла Бандура из Ровенской области — отражает реальное лицо судебной системы Украины», — заметил один из них.

«Такой судье хочется довериться», — поддержал шутку юзер с ником Bulbash.

Некоторые начали сравнивать Бандуру с ведьмой Урсулой из диснеевского мультфильма «Русалочка», депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко и даже с персонажем из постапокалиптической видеоигры Fallout 4.

Другие предположили, что судья из Ровенской области — большая фанатка глэм-рок музыки. «Алла Бандура ее зовут, похоже давняя поклонница группы Kiss», — отметил BWqiqx5aLZwt4UD.