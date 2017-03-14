Украинская судья объяснила макияж «под Джокера» спешкой

Судья из Ровенской области Алла Бандура, прославившаяся в соцсетях благодаря экстравагантному макияжу и прическе, объяснила, что делала мейкап на скорую руку, чтобы успеть сфотографироваться для официального судебного издания. Историю создания снимка Бандура рассказала украинскому изданию «Сегодня».

Фото было сделано около десяти лет назад. «Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф, — вспоминает судья. — Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото. Но вообще я слежу за собой. Как и каждая женщина, люблю быть с прической. Не позволяю себе появиться на улице непричесанной».

Бандура также отметила, что судья должен психологически быть готов к любым ситуациям, поэтому она не обижается на остряков, смеющихся над ней в соцсетях.

«Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением. А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес», — заключила она.

«Сегодня» также опросило коллег Бандуры. Они рассказали, что женщина отличается крепостью духа. В 2005 году на нее покушались преступники, как пишет издание, желавшие отомстить за строгий приговор. Один из нападавших, забравшись через балкон, приставил нож и сказал: "Открывай дверь, братва пришла вершить суд над тобой". Меня тогда 12 раз ударили ножом — один удар прошел в миллиметре от сердца...» — подтвердила судья.

Фото с ровенской судьей широко разошлось по соцсетям и группам в мессенджерах 12 и 13 марта в России и на Украине. Пользователи шутили, что макияж героини снимка напоминает раскрас Джокера или персонажа игры Fallout. Некоторые предположили, что ее лицо отражает реальное положение дел в судебной системе Украины.