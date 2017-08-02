Российский чартер в Таиланд задержали почти на сутки

Чартер российской авиакомпании Azur Air в Таиланд задерживается на 18 часов. Такая информация в среду, 2 августа, опубликована на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

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Изначально рейс ZF-9633 должен был отправиться из этого российского города в провинцию Краби 2 августа в 02:25 по местному времени (00:25 мск). Однако затем вылет отложили до 20:20 (18:20 по московскому времени).

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, задержка связана с подготовкой воздушного судна к полету, передает ТАСС. В Azur Air при этом заявили, что сбой в расписании произошел из-за неисправности лайнера. Его должны заменить резервным бортом. Пассажиров на период ожидания разместили в гостинице.

В мае текущего года стало известно, что клиентам Azur Air пришлось 14 часов ждать возвращения из турецкого курорта Анталья в Екатеринбург. В конце марта суд на 100 тысяч рублей оштрафовал перевозчика за задержку чартера из Новокузнецка во вьетнамский город Камрань.

