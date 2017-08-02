Из мини-футбольного «Динамо» ушел президент

Президент МФК «Динамо» Андрей Губернский покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В качестве начальника команды и вице-президента клуба Губернский шесть раз становился чемпионом России, четыре раза обладателем Кубка страны, многократным призером и обладателем Кубка УЕФА.

В качестве президента он пять раз приводил клуб к чемпионству, пять раз к победе в Кубке России, а также к победам в Суперкубке страны и в Межконтинентальном кубке. Кроме того под руководством Губернского «Динамо» трижды становился серебряным призером Кубка УЕФА.

Пост руководителя «Динамо» Губернский занял в апреле 2010 года после смерти основателя клуба Константина Еременко. До этого назначения с 2002 года он занимал в клубе должности начальника команды и вице-президента.

«Динамо» является самым титулованным мини-футбольным клубом России. За 15 лет своего существования команда завоевала 23 официальных клубных трофея.