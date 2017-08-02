Журналист Али Феруз попытался покончить с собой в московском суде

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (псевдоним Али Феруз), которого Басманный суд Москвы 1 августа постановил депортировать в Узбекистан, попытался покончить с собой. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат представителя прессы Даниил Хаймович.

«Когда мы находились в коридоре суда, ожидая копию постановления, Али был подавлен (...). Помощница судьи дала мне расписку, я отвлекся, и тогда Али это сделал. Сказал: "Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан"», — отметил адвокат. По его словам, судебные приставы сразу набросились на журналиста и остановили его. После этого на Феруза надели наручники и отвезли в спецприемник.

Как сообщает ТАСС, другой юрист Филипп Шишов уточнил: «Наш подзащитный хотел расправиться с собой при помощи [обычной] ручки».

Хаймович предположил, что его клиент мог сделать это, чтобы попасть в больницу, где он бы чувствовал себя в безопасности, а не в Центр временного содержания иностранных граждан главного управления МВД по Москве.

Во вторник, 1 августа, Басманный суд принял решение о выдворении Нурматова, гражданина Узбекистана. Его признали виновным в «нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания». Журналист также должен оплатить штраф в пять тысяч рублей. До вступления постановления в силу он будет содержаться в центре временного содержания иностранцев.

На заседании Феруз рассказал, что в 2008 году покинул Узбекистан. Там его якобы пытались завербовать спецслужбы и подвергали пыткам. Он запросил временное убежище в России, однако ему отказали. Журналист подал апелляцию на это решение. «До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны», — пишет «Новая газета».