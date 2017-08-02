Марка adidas Originals привлечет японцев к пошиву кроссовок

Японская марка Hender Scheme объявила о сотрудничестве со спортивным брендом adidas Originals. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Vogue.

Компании выпустят совместную коллекцию кроссовок, сшитых вручную. В линейку войдет 800 пар. «Мы любим кроссовки такими, какими их делает adidas по-своему, уважаем не только ручные, но и промышленные технологии производства и, быть может, в будущем найдем способ их объединить», — сказал Hender Scheme Рио Кашивазаки.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

Одна из новинок марки — новые версии кроссовок EQT Support RF и EQT Support 93/17 в премиальном исполнении Primeknit. Дизайн кроссовок дополнен поддерживающей конструкцией из термопластичного полиуретана (TPU) и каркасом в области пятки.