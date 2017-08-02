Сталлоне исполнил гавайский танец на дне рождения Шварценеггера

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер опубликовал видео, на котором он вместе с друзьями-актерами Сильвестром Сталлоне и Томом Арнольдом разучивают гавайский танец хула. Ролик появился в Instagram Шварценеггера.
«Ваши поздравления со днем рождения значат очень много для меня. Спасибо. Я всегда говорю, что нужно оставаться голодным и продолжать учиться, поэтому примите в качестве знака благодарности это видео, на котором нас обучают танцу на вечеринке в честь моего дня рождения», — написал актер.
30 июля Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70 лет. Выходец из Австрии прославился в 1960-1970-х годах как звезда бодибилдинга. Позже он сделал успешную карьеру в кино, сыграв роли в таких картинах, как «Терминатор», «Хищник», «Коммандо», «Красная жара». В 2003-2011 годах Шварценеггер был губернатором штата Калифорния.