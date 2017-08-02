В метро Петербурга сочли абсурдом совет Ространснадзора брать пример с Москвы

Предложение Ространснадзора брать пример с Москвы и ставить больше рамок металлоискателей в петербургской подземке назвали абсурдом. Об этом в среду, 2 августа, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

«Это абсурд. Заявление этой организации комментариям не подлежит», — сказал собеседник издания. Такой совет надзорного ведомства пришел в ответ на просьбу администрации метро Северной столицы смягчить меры безопасности из-за больших очередей при входе на станции. При этом в метро не пояснили, в чем состоит абсурдность этого предложения.

В понедельник, 31 июля, глава Минтраса Максим Соколов заявил, что взял под личный контроль проблему массовых досмотров людей в метро Санкт-Петербурга, приводящих к очередям. Соколов предложил снизить чувствительность металлоискателей, чтобы они не реагировали на самые мелкие предметы.

Эксперимент по тотальному досмотру пассажиров проводили с 23 по 25 июля при входе на четыре станции петербургского метро: «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила». Людям приходилось по 20 минут тратить на то, чтобы попасть внутрь.

Ространснадзор после теракта 3 апреля выявил ряд нарушений в системе обеспечения безопасности петербургской подземки и требования были ужесточены.

3 апреля в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек и предполагаемый террорист-смертник. По данным следствия, он свободно пронес в метро два взрывных устройства в огнетушителях. Одно из них в день теракта обнаружили на станции «Площадь Восстания» и обезвредили.

