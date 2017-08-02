Пласидо Доминго вслед за Кейджем примерил казахский наряд

Оперный певец Пласидо Доминго в ходе визита на выставку ЭКСПО-2017 в Астане примерил национальный казахский костюм. Снимок в чапане и меховой шапке он опубликовал в своем Instagram.

Keeping up with the local traditions ... wonderful country Kazakhstan 🇰🇿! A post shared by Plácido Domingo (@placido_domingo) on Aug 2, 2017 at 3:18am PDT

Пользователи сети обратили внимание на фото из-за костюма: на прошлой неделе в Астану приезжал американский актер Николас Кейдж, который также получил в подарок чапан. Его снимок стал мемом, поскольку юзеры сочли забавным необычный наряд и выражение лица актера.

Некоторые пользователи высказали опасения, что Доминго может стать мемом вслед за Кейджем.

Другие подметили, что оперного певца можно считать «вип-персоной» из-за его «шикарного чапана».

После визита Кейджа в Астану казахстанские чиновники приняли решение дарить национальные костюмы всем гостям страны после распространившихся в сети мемов.