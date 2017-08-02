Пятый канал стал четвертым по популярности в России

Пятый канал вышел на четвертую позицию на российском телевизионном рынке. Этому способствовали впервые достигнутая доля в 6,5 процента по итогам июля в возрастной категории «Все 25-59» и 6,8 процента — в категории «Все 18+». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

Отмечается, что данный тренд наблюдается с начала 2017 года, что стало следствием «серии удачных программных решений». Среди этих решений упоминается замена проекта «Утро на 5» показом художественных фильмов и сериалов. «Благодаря этому всего за месяц в утреннем тайм-слоте Пятый переместился с 10-го на 4-е место», — говорится в тексте релиза.

Также указано, что информационные выпуски теперь выходят под брендом «Известия», благодаря чему показывают более высокие результаты.

В релизе подчеркивается, что, согласно результатам опроса «Левада-центра», канал вошел в пятерку лидеров среди основных источников информации для россиян.

На канале пояснили, что во многом рост доли произошел благодаря женской аудитории. «В прайме Пятый занял достойное место в тройке лидеров с долей 10 процентов по одной из самых востребованных рекламодателями аудиторий — женщины 25-59», — отмечено в релизе. В пресс-службе добавили, что канал пользуется популярностью у зрителей с высоким доходом.