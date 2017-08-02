На Кубани рассказали о готовности принять пострадавших при взрывах в Абхазии

Краснодарский край готов принять пострадавших при взрывах на военном складе в Абхазии граждан России в региональных медицинских учреждениях, где им окажут необходимую помощь. Об этом в среду, 2 августа, заявил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, передает «Интерфакс».

«Сочинские больницы готовы принять пострадавших в Абхазии от взрывов боеприпасов людей. Медицинские учреждения Кубани готовы оказать любую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную», — сообщил Кондратьев.

Он подчеркнул, что лечебные учреждения региона обеспечены всеми необходимыми медикаментами и подготовленным медицинским персоналом.

«Кроме того, в случае необходимости мы готовы направить наших медиков в медицинские учреждения Абхазии для проведения консультаций и оказания помощи коллегам», — добавил глава региона.

Ранее в среду в результате взрывов на военном складе в Абхазии в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты были доставлены 27 человек, 19 из которых — россияне, отдыхавшие в регионе.

Министр здравоохранения республики Тамаз Цахкания заявил, что у большинства пострадавших осколочные ранения и контузии. Два человека прооперированы, не исключено, что хирургическое вмешательство понадобится еще кому-то.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени (совпадает с московским).

