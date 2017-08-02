Два десятка россиян пострадали из-за взрывов на военном складе в Абхазии

В результате взрывов на военном складе в Абхазии в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты доставлены 27 человек. 19 из них — россияне, отдыхавшие в регионе. Такие данные ТАСС предоставил министр здравоохранения республики Тамаз Цахкания.

По словам чиновника, у большинства пострадавших осколочные ранения и контузии. Два человека прооперированы, не исключено, что хирургическое вмешательство понадобится еще кому-то.

Пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов заявил агентству РИА Новости о 20 получивших ранения россиянах.

«Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики сообщает, что жертв в результате ЧП нет. Глава пресс-службы ведомства Мизан Ломия сообщил, что в результате одного из взрывов склад загорелся. Хлопки продолжаются, на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Глава правительства Абхазии Беслан Барциц находится на месте катастрофы.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени (совпадает с московским).