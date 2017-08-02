Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии

Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге, такая информация содержится в реестре лицензий ведомства.

26 июля вуз подал в Рособрнадзор заявление о прекращении образовательной деятельности.

Как сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова, в ближайшее время будет начато переоформление лицензии .«Мы получили уведомление от Рособрнадзора о том, что наше заявление рассмотрено, и принято положительное решение. Сегодня я выезжаю в Москву с пакетом документов, которые сдам в Рособрнадзор для получения новой лицензии», — рассказала она.

В июле учебное заведение начало переезжать из особняка Кушелева-Безбородко во временное помещение неподалеку.

В марте лицензия университета была аннулирована Рособрнадзором. Вуз подал апелляционную жалобу, однако позднее отозвал ее.

Европейский университет в Петербурге — негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Это единственный российский университет, включенный в рейтинг Лондонской экономической школы «100 лучших европейских центров политических наук».