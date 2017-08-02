На московских вокзалах введут электронные очереди

На железнодорожных вокзалах Москвы начали вводить систему электронной очереди в кассы направлений дальнего следования. Об этом в среду, 2 августа, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Подобная технология в тестовом режиме уже заработала на Ленинградском вокзале. Как пояснили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиале РЖД), пассажир должен выбрать через специальный терминал нужную услугу, чтобы встать в очередь.

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Помимо покупки билета, можно запросить его возврат, а также получение справки о времени прибытия поезда на вокзал (такой сервис обычно нужен командированным). После выбора услуги путешественник распечатывает талон и ждет, когда номер документа высветится на электронном табло.

«Такой механизм позволяет равномерно распределить нагрузку между кассами», — пояснили в дирекции. Там добавили, что подобная система повысит скорость обслуживания пассажиров. До конца текущего года электронные очереди заработают еще на семи столичных вокзалах, то есть на всех, кроме Савеловского.

В феврале о планах ввести подобную систему на железнодорожных станциях говорил президент РЖД Олег Белозеров. Тогда он заявлял, что в 2017-м электронные очереди в кассы дальнего следования появятся на 24 вокзалах России.