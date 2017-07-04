Глубину продажи билетов на поезда дальнего следования увеличат вдвое

«Российские железные дороги» (РЖД) в декабре текущего года увеличат глубину продаж билетов на поезда дальнего следования до 120 дней. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС.

Подобной информацией с журналистами поделился глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер. Уже в декабре российские путешественники смогут забронировать билеты на апрель, пояснил он.

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Об увеличении срока предварительных продаж проездных документов до 90-120 дней до отправления говорил в феврале президент РЖД Олег Белозеров. Тогда он не уточнял, когда могут быть внедрены такие изменения.

В декабре 2016 года железнодорожный оператор предоставил пассажирам возможность приобретать билеты за 60 дней до поездки. До этого период предварительной продажи составлял 45 суток.