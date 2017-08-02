Пассажиры лоукостера EasyJet застряли в Греции из-за спаривающихся черепах

Пассажиры авиакомпании EasyJet два дня не могли вылететь с греческого острова Закинф из-за технических неполадок у лайнера и брачного сезона у местных черепах. Об этом пишет газета The Guardian.

Изначально туристы должны были отправиться рейсом британской бюджетной авиакомпании в Лондон днем в воскресенье, 30 июля. Однако перед отправлением капитан судна объявил о проблемах с закрылками и попросил путешественников покинуть самолет.

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Специалисты работали над устранением неполадок вплоть до вечера. При этом представители лоукостера не предложили путешественникам ни еды, ни напитков. EasyJet также не смогла отправить пассажиров из Греции резервным бортом вечером в тот же день.

Дело в том, что в июне-июле на Закинфе действует запрет на полеты лайнеров в темное время суток, так как они могут помешать размножению логгерхедов. Эти морские черепахи, находящиеся под охраной, спариваются и откладывают яйца по ночам в летний период.

В понедельник, 31 июля, часть туристов удалось отправить из Греции на лайнерах других перевозчиков. Оставшиеся пассажиры были перевезены в Лондон самолетом EasyJet только во вторник, 1 августа.

Логгерхеды, или головастые черепахи, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Их яйца ранее пользовались большой популярностью у людей как деликатес. Это привело к сокращению численности этих животных.

