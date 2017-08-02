Путешествия
 

Пассажиры лоукостера EasyJet застряли в Греции из-за спаривающихся черепах

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Пассажиры авиакомпании EasyJet два дня не могли вылететь с греческого острова Закинф из-за технических неполадок у лайнера и брачного сезона у местных черепах. Об этом пишет газета The Guardian.

Изначально туристы должны были отправиться рейсом британской бюджетной авиакомпании в Лондон днем в воскресенье, 30 июля. Однако перед отправлением капитан судна объявил о проблемах с закрылками и попросил путешественников покинуть самолет.

Специалисты работали над устранением неполадок вплоть до вечера. При этом представители лоукостера не предложили путешественникам ни еды, ни напитков. EasyJet также не смогла отправить пассажиров из Греции резервным бортом вечером в тот же день.

Дело в том, что в июне-июле на Закинфе действует запрет на полеты лайнеров в темное время суток, так как они могут помешать размножению логгерхедов. Эти морские черепахи, находящиеся под охраной, спариваются и откладывают яйца по ночам в летний период.

В понедельник, 31 июля, часть туристов удалось отправить из Греции на лайнерах других перевозчиков. Оставшиеся пассажиры были перевезены в Лондон самолетом EasyJet только во вторник, 1 августа.

Логгерхеды, или головастые черепахи, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Их яйца ранее пользовались большой популярностью у людей как деликатес. Это привело к сокращению численности этих животных.

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