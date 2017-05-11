EasyJet рассказал об используемых бортпроводниками секретных кодах

Бортпроводники британского лоукостера EasyJet рассказали о секретных кодах, используемых для общения с коллегами. Видеоурок с жестами, озаглавленный «Только для внутреннего использования», опубликован в Facebook перевозчика.

В ролике, в частности, сообщается, что имитация движения крыльями используется, чтобы попросить багет «Цезарь с курицей». При этом сложенные в букву «Т» руки и последующее характерное для помешивания движение нужно, чтобы коллеги принесли томатный суп.

Как отметили пользователи в комментариях к видео, некоторые жесты носят явно шутливый характер. Например, трудно представить, что специальный код есть для мальчишника или ситуации, когда на месте 3B сидит звезда кино, но бортпроводник не помнит ее имени.