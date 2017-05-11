Пакетный турпоток в Анталью вырос в 7,5 раз

Число российских путешественников, отдохнувших в апреле в Анталье по путевкам, выросло в 7,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, всего за месяц на курортах этого региона побывали 152,5 тысячи пакетных туристов из России.

По данным Совета по туризму Антальи, всего в провинции отдохнули 443 тысячи приехавших по путевкам путешественников (плюс 48 процентов к показателям апреля 2016 года).

Кроме России, рост турпотока показали Германия, Израиль, Польша и страны Ближнего Востока.

Число британских и голландских путешественников, а также гостей из стран Скандинавии и Бенилюкса, напротив, снизилось.

Исходя из статистики за месяц, в Анталье надеются, что за год регион посетят от 7,5 до 8 миллионов отдыхающих из-за рубежа. Ожидается, что не менее половины туристов прибудут на курорты провинции из России.

В начале мая сообщалось, что турецкие авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию, увеличат их число до 470 в неделю. Речь идет как о чартерных, так и о регулярных перевозках. На данный момент турецкие компании совершают 365 рейсов в неделю.