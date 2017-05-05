Блогер рассказал об оскорблениях российских туристов в Турции

Украинский блогер под псевдонимом Asket опубликовал в «Живом Журнале» информацию о негативном отношении к российским туристам в Турции со стороны отдыхающих из других стран.

Он привел рассказ российской путешественницы о происходящем в одном известном турецком отеле (название гостиницы и конкретный регион республики пользователь ЖЖ не уточнил).

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По словам женщины, отдыхающие из Молдавии отказались общаться с ней и ее друзьями, узнав, из какой страны они родом. Похожим образом на другую группу российских туристов отреагировали приезжие из Украины и Грузии, которые при этом еще и нагрубили путешественникам, заметила она.

«И мы тут вот ходим, своих собираем, чтобы жалобы в отель написать, что же это такое? Мы же отдохнуть приехали, а с нами никто даже в волейбол играть не хочет», — заявила женщина.

Она добавила, что другие туристы также высказывают оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. По словам отдыхающей, персонал гостиницы не понимает сути претензий россиян.

«Я думаю, еще до конца майских праздников интересных случаев на эту тему будет больше», — резюмировал Asket.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) порталу «Ридус» заявили, что не сталкивались с такими претензиями в Турции с начала весенне-летнего сезона. «Уж поверьте, наши туристы не жалеют ни времени, ни сил, чтобы рассказать, как плохо с ними обошлись, как плохо их обслужили. Но на то, что с россиянами кто-то отказывался общаться, никто не жаловался», — заверила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.