Жительница Новосибирска получила условный срок за торговлю воображаемыми шпицами

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу, торговавшую несуществующими щенками, к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом в среду, 2 августа, сообщается на сайте суда.

Женщина по фамилии Ветрова признана виновной в мошенничестве (части 1 и 2 статьи 159 УК РФ). Свою вину она полностью признала.

Согласно материалам суда, осужденная совершала противоправные действия в период с 2015 по 2016 год. Она размещала в интернете объявления от чужого имени о продаже щенков померанского шпица. Когда появлялись желающие купить собаку, Ветрова оговаривала с ними стоимость и условия сделки, просила перевести ей деньги на банковскую карту, после чего обещала доставить питомца по нужному адресу, отмечает «Интерфакс».

Покупатели оплачивали полную сумму, но щенков так и не получали. Отмечается, что сумма ущерба в общей сложности составила 120 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в 2016 году во Владимире. Там безработный 29-летний мужчина по такой же схеме предлагал купить енотов, французских бульдогов и щенков породы хаски. От действий мошенника пострадали 12 человек, в числе которых оказались жители Нижегородской, Калужской и Калининградской областей, Хабаровского и Пермского краев, Санкт-Петербурга, Московского региона, Владивостока и Новосибирска. В общей сложности аферист получил от них 160 тысяч рублей. Как сообщал телеканал «Миг», в октябре дело было передано в суд.