Миронов поностальгировал по прыжкам с парашютом и службе в ВДВ

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с 87-летней годовщиной ВДВ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

«Я желаю всем военнослужащим, ветеранам ВДВ, вашим семьям здоровья, счастья, добра, всегда чистого неба! С праздником! Слава ВДВ!» — говорится в сообщении.

Воздушно-десантные войска, по словам политика, — это кузница настоящих мужчин, патриотов своей страны. Справоросс, имеющий звание гвардии старший сержант ВДВ, отметил, что никогда не забудет срочную службу в подразделениях этого рода войск, особенно «свой первый прыжок с парашютом, который в тот момент сделал меня самым счастливым человеком на земле».

Ранее в среду десантников поздравил президент России Владимир Путин. Он отдельно поблагодарил ветеранов ВДВ за особый вклад в историю развития десантных войск и создание традиций, которые «бережно хранит» нынешнее поколение солдат и офицеров.

Миронов проходил срочную службу ВДВ с 1971 по 1973 годы.

