Путин поздравил российских десантников с днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Об этом в среду, 2 августа, сообщает сайт Кремля.

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«Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей — тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества», — говорится в сообщении.

Глава государства также поблагодарил ветеранов ВДВ за особый вклад в историю развития десантных войск и создание традиций, которые «бережно хранит» нынешнее поколение солдат и офицеров.

День ВДВ отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило прыжок подразделение десантников из 12 человек. С тех пор бойцы нового рода войск принимали участие во всех вооруженных конфликтах СССР и России.