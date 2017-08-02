Волгоградская академия МВД наказала выпускников за «роскошный праздник»

Выпускников Волгоградской академии МВД наказали после того, как СМИ осветили устроенный ими праздник по случаю окончания обучения. Об этом в среду, 2 августа, сообщает «Интерфакс».

«В ходе праздничных мероприятий вне службы слушателями были допущены действия, привлекшие повышенное внимание общества. По результатам проверки слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявила представитель вуза Неиля Радаева.

В то же время руководство факультета также понесло дисциплинарное наказание за «ненадлежащий уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также недостаточный контроль за подчиненным личным составом».

Как уточняет kp.ru, речь идет о строгих выговорах, объявленных руководителям факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции.

Видео: bloknot-volgograd.ru

28 июля выпускники академии МВД устроили праздник с заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado и ужином в дорогом ресторане. Также молодые специалисты совершили двухчасовую прогулку по Волге на арендованной яхте. Об этом первым сообщил «Блокнот», источник которого заявил, что «все прошло цивильно, но безумно роскошно».

Руководство вуза инициировало проверку этой информации.