При наборе в органы юстиции Львовской области начали проверять знания о Бандере

Начальник главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярослав Жукровский в интервью изданию «Высокий замок» рассказал о своих требованиям к потенциальным сотрудникам. Так, во время собеседования он спрашивает дату рождения Степана Бандеры и слова гимна запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) «Лента за лентою».

«На собеседовании большинство ее (песню — прим. «Ленты.ру») не поет, а говорит. Почему так делаю? Потому что государственный служащий нового формата должен знать не только законы, но и быть патриотом. Кроме этой песни, спрашиваю на собеседовании, когда родился Степан Бандера, когда приняли первую Конституцию Филиппа Орлика», — отметил Жукровский.

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Он подчеркнул, что песня «Лента за лентой» стала гимном львовской юстиции. «В прошлом году во время празднования Дня вышиванки мы ее вместе исполнили», — поделился воспоминанием Жукровский.

В июле музыкальный критик Любовь Морозова рассказала, что в Харькове готовят к постановке оперу Петра Чайковского «Мазепа», в которую включили любимую песню Степана Бандеры «Чорна рілля ізорана» («Черная пашня вспахана»).

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России), ее боевым крылом была УПА. Бандеру ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский в 1959 году в Мюнхене.