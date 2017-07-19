В оперу Чайковского на Украине включили любимую песню Бандеры

Музыкальный критик Любовь Морозова рассказала, что в Харькове она узнала о готовящейся постановке оперы Петра Чайковского «Мазепа», в которую включили песню Степана Бандеры. Интервью публикует Gazeta.ua.

По словам Морозовой, этим летом празднуют 330 лет со времени прихода к гетманской власти Ивана Мазепы. В поселке Коломак Харьковской области ему установят памятник, и оперу готовят на его открытие.

«Но эта опера написана на пушкинский сюжет, где Мазепа выставлен предателем и лицемером», — отметила она. Критик считает, что нужно было сделать заказ современному композитору за год-полтора, чтобы он успел подготовить новую партитуру, которая отражает нынешний взгляд на гетмана. «Надо было создать нового героя — страстного, харизматичного, на которого интересно будет смотреть сегодняшнему зрителю», — полагает Морозова.

Однако, по ее словам, постановщики «пошли легким путем: из старой партитуры просто выбросили третий акт и перевели текст Пушкина на украинский язык», хотя «украинский текст не приспособлен под ту мелодику».

Материалы по теме Нашла полька на гопак Как Киев и Варшава поссорились из-за Бандеры

«Кроме того, в начале и в конце оперы вставили любимую песню Степана Бандеры "Чорна рілля ізорана" («Черная пашня изоранная»). К чему она там? Какое отношение Бандера имеет к Мазепе?» — сказала критик. Она описала сцену в конце постановки: на заднем плане казнят Кочубея, на переднем стоит его дочь, улыбаясь, поет молитву, а на экране идут в это время фотографии Небесной сотни (погибшие во время Евромайдана в конце 2013-го — начале 2014 года) и участников силовой операции в Донбассе. Морозова полагает, что эта версия оперы должна вызывать усиленное чувства патриотизма, а получается обратное.

«Мазепа» — опера Чайковского в трех действиях на сюжет поэмы Пушкина «Полтава». Впервые была поставлена в 1884 году в Большом театре в Москве. Действие разворачивается на Украине в начале XVIII века. Пожилой гетман украинских казаков Иван Мазепа (1639 —1709) просит у Кочубея, который славится своими богатствами, руки его дочери Марии. Тот отказывает, однако девушка покидает отца и уходит с Мазепой. Далее Кочубей спланировал донос на гетмана Петру I, однако, поскольку царь ему не поверил. Кочубея схватили и в итоге казнили.

На Украине на фоне Евромайдана начался подъем националистических настроений и культ Степана Бандеры (1909 — 1959).