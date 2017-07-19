Депутат Рады объявил Wi-Fi продуктом «украинского таланта»

Мир обязан появлению Wi-Fi потомкам украинцев, считает депутат Верховной Рады Глеб Загорий. К такому выводу он пришел, рассуждая в Facebook о биографии актрисы и изобретательницы, уроженки Австро-Венгрии Хеди Ламарр.

Парламентарий упомянул, что отец Ламарр был родом из Львова (мужчина появился на свет в 1880 году, в то время Львов носил название Лемберг и уже более века находился в составе Австрии и Австро-Венгрии). Саму актрису Загорий назвал львовянкой по происхождению.

Помимо кино, Ламарр занималась научной деятельностью. В частности, она запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами, и вместе со своим другом в 1942 году получила в США патент, который описывает секретные системы связи, включающие передачу ложных каналов на разных частотах. Тогда американский флот отверг этот проект, но спустя полвека данный патент Ламарр стал основой для связи с расширенным спектром, которая ныне используется в смартфонах и Wi-Fi.

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«Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю», — подытожил депутат.

Ламарр родилась в Вене в 1914 году. Оба ее родителя происходили из еврейских семей. В 16 лет Хеди ушла из дома, начав сниматься в кино. В 1933-м вышла замуж за австрийского оружейного фабриканта, но спустя четыре года сбежала от него в США. В годы Второй мировой войны, желая дать Соединенным Штатам военное преимущество, занялась изобретательской деятельностью. В этом ей помогли технические детали разговоров об оружии, которые ее первый муж вел со своими коллегами. Умерла Ламарр в 2000 году в Орландо, Флорида.