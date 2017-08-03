Лукашенко потребовал заставить 300 тысяч белорусов работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны. Об этом он сказал в четверг, 3 августа, передает агентство БЕЛТА.

«Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств», — отметил глава государства.

«Но 300 тысяч где? Мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что способствовать трудоустройству незанятых граждан будет обновленный декрет «о тунеядцах» (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества»). «Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К первому октября мы должны иметь этот документ», — подчеркнул белорусский лидер.

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19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против сбора «налога на тунеядство». Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями ранее несколько тысяч человек приняли участие в мероприятии в Минске. Позже Лукашенко поручил чиновникам в течение года не взимать сбор с граждан страны.

Декрет «о тунеядцах» был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.